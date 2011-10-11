Дик Адвокат призывает игроков быть готовыми к антифутболу сборной Андорры

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча отборочного раунда Евро-2012 против Андорры.



«Я уже сказал игрокам о том, что мы должны действовать очень дисциплинированно. Если угодно, Андорра играет в некий антифутбол. Нужно быть к этому готовым. Мы знаем, чего ожидать.



Самое важное – забить и контролировать игру. Именно контроль игры – основной момент в этом матче. Соперник будет обороняться большими силами, заманивать в атаку. Самое главное в завтрашней игре – результат. А еще – не получить глупые карточки. Соперник играет в футбол, который вызывает раздражение. Андоррцы всегда играют жестко, и не стоит их в этом винить, все упирается в уровень мастерства», – приводит слова Адвоката «Спорт-Экспресс».



