Сборная России оформится на Евро в матче с Андоррой (прямой эфир - на 1-м)

Сборная России по футболу проведет сегодня последний матч отборочного цикла чемпионата Европы: для того чтобы лидеры группы B решили вопрос выхода на Евро-2012 де-юре, им достаточно не проиграть на своем поле национальной команде Андорры, которая ни разу в своей истории не побеждала в выездных матчах.



Положение в группе B отборочного турнира Евро-2012 позволяет сборной России, набравшей 20 очков, сыграть в "Лужниках" с Андоррой, которая за девять матчей не набрала ни одного балла, даже вничью. Одного балла достаточно для того, чтобы россияне заняли первое место и квалифицировались на чемпионат Европы. За второе место и возможность сыграть в стыковых матчах в Дублине будут бороться сборные Ирландии и Армении.



И все же главный тренер сборной России Дик Адвокат призывает сохранять бдительность и не расслабляться раньше времени. "Я уже сказал игрокам, что нужно проявить дисциплину в матче с Андоррой, поскольку эта команда склонна к антифутболу, и нужно к этому быть готовыми", - сказал тренер национальной команды на предматчевой пресс-конференции.



Матч начнется в 21.45 мск. Прямую трансляцию, начиная с 21.35, будет вести Первый канал.