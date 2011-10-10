Широков не участвовал в последней тренировке сборной перед игрой с Андоррой

Футболист сборной России Роман Широков покинул тренировку национальной команды, сообщает РИА Новости.



В понедельник сборная России провела на поле БСА "Лужники" тренировку перед заключительным отборочным матчем Евро-2012 против Андорры.



Широков покинул поле во время разминки в начале занятия после консультаций с массажистом. Вызванный в понедельник в сборную защитник "Локомотива" Ренат Янбаев участия в тренировке не принимал, так как не успел на нее из-за пробок в Москве.



Всего с учетом отсутствия травмированного хавбека Юрия Жиркова и покинувшего в субботу расположение команды дисквалифицированного Александра Анюкова тренировались 17 человек, в результате чего участвовать в игре в "квадрат" во время занятий пришлось самому Дику Адвокату.



