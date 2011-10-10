Роберто Карлос объявил бойкот прессе

Бразильский защитник Роберто Карлос, ставший помощником и. о. главного тренера футбольного клуба "Анжи" Андрея Гордеева, вынужден взять паузу в общении с прессой в связи с тем, что в последнее время ему зачастую приписывают слова, которых он не говорил, сообщает РИА Новости.



В конце сентября Роберто Карлос уже делал официальное заявление с опровержением его интервью испанским журналистам, в котором он якобы называл имена претендентов на пост главного тренера "Анжи" и потенциальных новичков. В понедельник вновь появились публикации, в которых бразилец якобы называет новые фамилии.



"В очередной раз с сожалением вынужден признать, что в последнее время количество придуманных со мной интервью превысило разумные пределы. Мне приписывают слова о мифических новичках, чьи фамилии порой для меня становятся настоящим открытием, - заявил Роберто Карлос. - В связи с этим хотел бы сделать два официальных заявления. Первое - ни в одном из интервью я не называл конкретных фамилий новичков среди футболистов и претендентов на пост главного тренера клуба. Второе - с этого момента я не даю больше никаких интервью, полностью сосредоточившись на работе тренера "Анжи". Единственное место, где может быть гарантированно правдивый мой комментарий - это официальный клубный сайт. Я с уважением относился и отношусь к работе журналистов, но в данный момент в отношениях с прессой необходима пауза".



Руководство "Анжи" в конце сентября приняло решение освободить Гаджи Гаджиева от должности главного тренера. В данный момент командой руководят Андрей Гордеев и Роберто Карлос, который занимает должность играющего тренера. В 27-м туре чемпионата России "Анжи" 16 октября на выезде сыграет с нальчикским "Спартаком".



