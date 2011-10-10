Это'О рекомендует Анелька "Анжи" как вариант продолжения карьеры
10 октября 2011, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий Самюэль Это'О посоветовал форварду лондонского "Челси" Николя Анелька перебраться в "Анжи", назвав махачкалинский футбольный клуб наиболее оптимальным вариантом продолжения карьеры для француза, сообщает Canal+.
Анелька в 7 матчах "синих" в чемпионате Англии четырежды выходил на замену, лишь один раз сыграв все 90 минут и забив 1 гол. Контракт 32-летнего экс-игрока сборной Франции с "Челси" рассчитан до конца нынешнего сезона, договоренность о новом соглашении пока не достигнута.
"Ему не стоит беспокоиться, "Анжи" - самый лучший клуб для него", - сказал Это'О, который перешел в "Анжи" летом нынешнего года.