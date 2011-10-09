Аленичев признал себя виновным в провале юниорской сборной России

Главный тренер юниорской сборной России по футболу Дмитрий Аленичев взял на себя вину за поражение от Болгарии (0:1).



«Играли плохо, результат несправедлив – должны были проиграть с гораздо более крупным счетом. Честно говоря, не верю в то, что у нас есть реальные шансы теперь побороться за выход из группы. По такой игре, которую мы показали, вряд ли мы сможем сыграть с ирландцами даже вничью. Здесь уже все ясно – две путевки в следующий раунд разыграют между собой три другие команды нашей группы.



Я главный тренер, несу ответственность за свою работу и всю вину за выступление здесь беру на себя. Но для себя я определенные выводы сделал, о которых бы мне не хотелось сейчас публично говорить. Если бы сейчас комплектовал сборную на этот турнир, то взял бы не более 10% ребят, которые в ней на данный момент находятся», – приводит слова Аленичева официальный сайт РФС.