Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над командой Словакии в Жилине. В своем микроблоге в социальной сети Twitter глава государства написал: «Наши футболисты молодцы, важная победа. Будем болеть за нашу команду дальше».

Напомним, одержав накануне победу в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2012 над командой Словакии со счетом 1:0, футбольная cборная России гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2012. Мяч в ворота соперника в важном матче забил Алан Дзагоев.

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что его приятно впечатлила игра сборной России. По словам Колоскова, в его душе не было никакого раздражения качеством игры и страха за результат, потому что с самого начала и до конца за исключением 15 минут первого тайма было вполне очевидно, что наша команда по всем компонентам превосходит словаков, передает Р-Спорт. По мнению бывшего главы РФС, Андрей Аршавин подтвердил, что у него еще есть потенциал, и рано его списывать; Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Роман Широков продемонстрировали высокое индивидуальное мастерство.

Главный тренер сборной РФ Дик Адвокат после матча заявил, что россияне заслужили эту победу. Нашим осталось набрать одно очко в матче против соперников из Андорры.