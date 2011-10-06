Дик Адвокат пообещал в случае непопадания команды на ЧЕ-2012 уйти с должности

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат пообещал в случае неудачи в последних матчах отборочного цикла и непопадания команды на Чемпионат Европы-2012 покинуть свою должность. Адвокат напомнил, что этот пункт оговорен в его контракте.

Но, как сказал главный тренер российской сборной: "Все в наших руках, и нам просто необходимо сделать свое дело".

Напомним, 7-го октября сборная России в гостях в Жилине встретится со словаками. 11-го октября сборной России по футболу предстоит домашний матч с Андоррой.

Сегодня стало известно, что сборная Словакии потеряла игрока основного состава - защитника Марека Чеха. Он пропустит решающий матч отборочного турнира Евро-2012 с Россией. По словам врача словацкой команды, Чех не успеет полностью восстановиться после травмы.

Матч Словакия - Россия начнется в 22:15 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на канале "Россия 1".

Россиянам, чтобы занять первое место в группе, в играх со Словакией и Андоррой надо набрать четыре очка. За два тура до конца турнира в группе В у России 17 очков, у Ирландии - 15, у Армении и Словакии - по 14, у Македонии - 7, у Андорры - 0.

Бывший главный тренер хоккейной сборной России Вячеслав Быков пожелал нашим футболистам, чтобы они на уровне сборных старались не отставать от российских хоккеистов, пишет "Спорт-Экспресс".

"Это будет матч года!" - считает Быков.