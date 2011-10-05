Подмосковье отказалось от проведения футбольных матчей ЧМ-2018

Московская область отказалась от проведения матчей ЧМ-2018. По словам подмосковного губернатора Бориса Громова, Московская область отказалась от идеи строительства стадиона на 40 тысяч мест вышла из российской заявки.

Громов не видит смысла в строительстве такой огромной футбольной арены, так как не совсем понятно, как ее использовать после чемпионата мира, пишет "Советский спорт".



Стадион, который должен был быть построен в Подмосковье, входил в заявку России вместе с аренами в 13 российских городах, от Калининграда до Екатеринбурга.

Окончательный список российских городов, которые примут планетарное первенство в 2018 году, будет объявлен в марте 2013 года.