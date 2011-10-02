В Москве в воскресенье футбольный матч между московским "Спартаком" и питерским "Зенитом" закончился со счетом 2:2 - ничья. Первый мяч в игре был забит на 23-й минуте защитником "Зенита" Александром Анюковым в свои ворота.

Анюков, стараясь обыграть Эменике из "Спартака", послал мяч в собственные ворота. "Зенит" отыгрался на 39-й минуте. Москвичи упустили левый фланг, и португальский полузащитник Мигель Данни забил гол. Через три минуты произошло первое удаление - с поля был удален центральный аргентинский защитник "Спартака" Николас Пареха. Тайм завершился вничью со счетом 1:1.

Во второй половине игры на первой минуте питерцы вышли вперед. Мяч забил Александр Кержаков. И только на 80-й минуте, вышедший на замену на 55-й минуте игры Веллитон, получив мяч от Макгиди забил в ворота "Зенита", сравняв счет.

Специалисты отмечают хорошую игру вратаря "Спартака" Андрея Диканя. "Зенит" весь второй тайм был в преимуществе, но защитник несколько раз спасал команду.

После матча "Зенит" сохранил за собой первое место в 26-м туре чемпионата России по футболу. У питерского ФК 53 очка. "Спартак", у которого 46 очков, остался на четвертом месте.