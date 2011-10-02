В Москве полиция усиливает меры безопасности в преддверии футбольного матча "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт - Петербург), который пройдет в Лужниках.

"Аргументы недели" сообщали об инциденте в Тверской области сегодня утром: автобус с болельщиками футбольного клуба "Зенит", направлявшимися в Москву на матч со "Спартаком", был обстрелян из травматического оружия на 130 км Ленинградского шоссе. В результате нападения пострадали два человека.

Сотрудники полиции задержали три автомобиля, в которых находилось несколько подозреваемых в избиении "зенитовских" болельщиков.

На матч продано 60 тысяч билетов.