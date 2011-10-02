Сообщения об избиении болельщиков футбольного клуба "Зенит" в Тверской области в районе населенного пункта Конаково подтвердил представитель МВД России по Московской области.

Полицейскими уже на территории Клинского района Подмосковья были задержаны несколько подозреваемых в совершении нападения на автобус с футбольными фанатами, направлявшимися в Москву на матч "Спартак" - "Зенит". По данным Евгения Гильдеева, сотрудники полиции задержали три автомобиля, в которых находилось несколько подозреваемых в избиении "зенитовских" болельщиков, передает Интерфакс. В настоящее время проводится проверка.

Уточняется, что две из трех машин, задержанных полицейскими, зарегистрированы в Москве, а третья - в Тверской области.

"Аргументы недели" сообщали, что несколько человек пострадали и были госпитализировано с различными травмами.

Cегодня на Большой спортивной арене в "Лужниках" состоится матч чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург).

По уточненным данным БалтИнфо, в результате нападения на автобус в Конаковском районе Тверской области примерно на 130 км Ленинградского шоссе, пострадали и были госпитализированы четыре болельщика "Зенита". Ранее сообщалось о десятках доставленных в больницу.