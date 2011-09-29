Президент УЕФА искоренит хулиганство на трибунах

Выступая в Страсбурге перед Советом Европы, президент УЕФА пообещал: - "Вы можете не сомневаться в том, что мы не пойдем ни на какие компромиссы с хулиганством и удвоим наши усилия, чтобы избавиться от насилия на наших стадионах, чтобы искоренить его. Заметьте, я не сказал "снизить уровень", "уменьшить" или "ограничить". Я сказал "искоренить".

Он призвал законодателей и правительства проработать соответствующие меры, сообщает Интерфакс.

Кроме хулиганства, из насущных футбольных тем Платини поднял тему финансового "фэйр-плей". По его словам, суммарные потери европейских клубов за прошлый год составили более 1,2 миллиарда евро. Он порекомендовал клубам не тратить денег больше, чем они имеют на счетах, в противном случае наносится огромный вред футболу.