Андрей Гордеев будет исполнять обязанности главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Анжи".

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, руководство ФК "Анжи" приняло решение освободить от занимаемой должности главного тренера Гаджи Гаджиева. К ближайшим матчам команду будут готовить Андрей Гордеев и Роберто Карлос.



Гордеев в настоящее время числится исполняющим обязанности главного тренера, а Карлос, в свою очередь, занимает пост играющего тренера.



Анрей Гордеев в 2009-2010 годах возглавлял подмосковный ФК "Сатурн". В январе-мае 2011 года являлся главным тренером донецкого "Металлурга". В мае он перешел работать в "Анжи" в тренерский штаб Гаджиева.