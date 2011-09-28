Петербургский "Зенит" в среду одержал победу над португальским "Порту". "Зенит" победил со счетом 3:1 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Два мяча в ворота противника забил Роман Широков, еще один - Данни. Мяч в ворота петербуржцев забил Родригес.

"Зенит", победив "Порту", до матча между "Шахтером" и АПОЭЛом возглавил группу.

Следующая игра Лиги с участием "Зенита" состоится 19 октября. Россияне сыграют в гостях.