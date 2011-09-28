Стали известны составы «Зенита» и португальского «Порту»

В Петербурге в среду, 28 сентября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов по футболу между питерским ФК «Зенит» и португальским «Порту». «Зенит»: Малафеев, Анюков, Кришито, Ломбертс, Губочан, Широков, Зырянов, Файзулин, Денисов, Данни, Кержаков, сообщается на сайте УЕФА.

«Порту»: Элтон, Перейра, Фусиле, Роландо, Отаменди, Беллуши, Моутиньо, Родригес, Фернандо, Клебер, Халк.

Встреча 2 тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Петровский». Португальцев на стадионе поддержат 200 человек, «Зенит» - 21 тысяча болельщиков.



Петербуржцы проведут встречу в традиционной домашней лазурной экипировке, голкипер сыграет в сером. «Порту» выйдет на поле в тёмно-синих футболках, вратарь - в жёлтых цветах.



Матч Лиги Чемпионов «Зенит» - «Порту» начнётся в 20-00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал НТВ.