Стали известны составы «Зенита» и португальского «Порту»
28 сентября 2011, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Петербурге в среду, 28 сентября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов по футболу между питерским ФК «Зенит» и португальским «Порту». «Зенит»: Малафеев, Анюков, Кришито, Ломбертс, Губочан, Широков, Зырянов, Файзулин, Денисов, Данни, Кержаков, сообщается на сайте УЕФА.
«Порту»: Элтон, Перейра, Фусиле, Роландо, Отаменди, Беллуши, Моутиньо, Родригес, Фернандо, Клебер, Халк.
Встреча 2 тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Петровский». Португальцев на стадионе поддержат 200 человек, «Зенит» - 21 тысяча болельщиков.
Петербуржцы проведут встречу в традиционной домашней лазурной экипировке, голкипер сыграет в сером. «Порту» выйдет на поле в тёмно-синих футболках, вратарь - в жёлтых цветах.
Матч Лиги Чемпионов «Зенит» - «Порту» начнётся в 20-00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал НТВ.