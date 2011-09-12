Грозненский "Терек" на своем поле уступил (1:2) краснодарской "Кубани" в заключительном матче 23-го тура чемпионата России по футболу.



Лучший бомбардир гостей Ласина Траоре отметился двумя забитыми мячами. На 28-й минуте в ворота хозяев поля был назначен пенальти за фол в штрафной бразильского защитника Антонио Феррейры, и Траоре точно пробил с 11-метровой отметки. "Терек" отыгрался спустя четыре минуты, отличился Шамиль Асильдаров, которому ассистировал новичок грозненской команды - бельгийский хавбек Джонатан Лежар.



Траоре на 53-й минуте оформил дубль, доведя число своих голов в чемпионате до 10. "Кубань", набравшая 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Команда Байтиева замыкает десятку с 23 баллами.