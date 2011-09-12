Первый дивизион, 27-й тур: результаты матчей

Состоялись матчи 27-го тура в первом дивизионе чемпионата России по футболу. Сообщаем их результаты.

Лидируют «Мордовия» - 53 очка, «Алания» - 52, «Нижний Новгород» - 49.



Енисей – Торпедо Владимир – 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – Дубровин (9), 1:1 – Шевченко (56), 1:2 – Гацко (61).

Черноморец – Торпедо – 0:0 (0:0, 0:0)

Сибирь – Нижний Новгород – 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – Зуев (47), 1:1 – Акимов (66).

Газовик – Волгарь-Газпром – 1:3 (1:0, 0:3)

Голы: 1:0 – Кале (32), 1:1 – Волков (67), 1:2 – Мязин (69), 1:3 – Тузовский (79).

Урал – Алания – 0:0 (0:0, 0:0)

Динамо Брянск – КАМАЗ – 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – Голубов (5).

Факел – Луч-Энергия – 1:3 (1:1, 0:2)

Голы: 1:0 – Акопянц (12), 1:1 – Кристич (14), 1:2 – Алхазов (85), 1:3 – Алхазов (88).

Шинник – Мордовия – 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – Р-н Мухаметшин (14).

ФК Химки – СКА-Энергия – 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – Мамтов (3), 1:1 – Запояска (33, пенальти), 2:1 – С. Мирошниченко (81).

Жемчужина – Балтика – 0:3 (тех. поражение)