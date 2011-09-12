"Анжи" рассчитывает пригласить Капелло на должность главного тренера

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" заинтересован в услугах главного тренера сборной Англии Фабио Капелло, сообщает Daily Mail.



Нынешнее соглашение 65-летнего итальянского специалиста с футбольной ассоциацией Англии рассчитано до лета 2012 года.



Руководство "Анжи" считает Капелло идеальным кандидатом на пост главного тренера. Сам Капелло не раз заявлял, что сборная Англии будет последней командой в его тренерской карьере.



В текущем году ряды махачкалинского клуба пополнили такие известные игроки, как Самюэль Это'О, Юрий Жирков, Мубарак Буссуфа, Балаж Джуджак и Роберто Карлос, с которым Капелло хорошо знаком по работе в мадридском "Реале".