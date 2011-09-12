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Быстров может сыграть за "Зенит" впервые после травмы в матче ЛЧ на Кипре

12 сентября 2011, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Быстров может сыграть за "Зенит" впервые после травмы в матче ЛЧ на Кипре

Футбольный клуб "Зенит" отправился на Кипр, где ему предстоит принять старт в новом сезоне Лиги чемпионов, в составе команды есть и Владимир Быстров, не выходивший на поле с начала марта, сообщает официальный сайт питерской команды.

Быстров повредил передние крестообразные связки колена в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (3:2) 1 марта. Через несколько дней ему была сделана операция, после чего футболист проходил длительное восстановление.

Утром 12 сентября основной состав "Зенита" чартерным рейсом вылетел на Кипр, где во вторник сыграет с АПОЭЛом в стартовом матче ЛЧ. Матч пройдет в Никосии 13 сентября и начнется в 22.45 мск.

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