Футбольный клуб "Зенит" отправился на Кипр, где ему предстоит принять старт в новом сезоне Лиги чемпионов, в составе команды есть и Владимир Быстров, не выходивший на поле с начала марта, сообщает официальный сайт питерской команды.



Быстров повредил передние крестообразные связки колена в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (3:2) 1 марта. Через несколько дней ему была сделана операция, после чего футболист проходил длительное восстановление.



Утром 12 сентября основной состав "Зенита" чартерным рейсом вылетел на Кипр, где во вторник сыграет с АПОЭЛом в стартовом матче ЛЧ. Матч пройдет в Никосии 13 сентября и начнется в 22.45 мск.