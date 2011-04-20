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20 апреля 2011, 05:44 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодняшний кубковый матч против "Краснодара" станет последним для Валерия Карпина в качестве главного тренера "Спартака". "Красно-белые" провалили старт сезона-2011/12, и Карпин, который также занимает в клубе пост генерального директора, принял решение подать в отставку.



Таким образом, "Спартак" на матч 6-го тура чемпионата России с одноклубниками из Нальчика выведет уже новый рулевой, которым, вероятнее всего, станет экс-тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев.



Так получилось, что негатив в этот день на арене в Лужниках смешается с позитивными эмоциями. В последний раз за "Спартак" проведет официальный матч легенда столичной команды Андрей Тихонов. Для 40-летнего ветерана, который провел за "Спартак" 263 матча и забил 90 голов, эта игра станет прощальной.



Если Тихонов выйдет на поле, то он побьет рекорд, который держится 60 лет и станет самым возрастным футболистом в истории "Спартака". На данный момент самым "старым" футболистом "красно-белых" является знаменитый защитник Василий Соколов, который 4 октября 1951 года провел за "Спартак" матч в возрасте 39 лет и 234 дней. Тихонову в день игры с "Краснодаром" будет 40 лет и 186 дней. Матч "Спартак" - "Краснодар" начнется в 19.30 мск.