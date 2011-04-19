Сегодня телеканал «Россия 2» покажет в прямом эфире матч чемпионата Англии по футболу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед".
Трансляция начнется в 22.20 по московскому времени.
19 апреля 2011, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня телеканал «Россия 2» покажет в прямом эфире матч чемпионата Англии по футболу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед".
Трансляция начнется в 22.20 по московскому времени.
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