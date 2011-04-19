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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

В Таджикистане футболиста отстранили от игр из-за огромной бороды

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Один из ведущих игроков футбольной команды "Хайр" (город Вахдат) высшего футбольного дивизиона Таджикистана Парвиз Турсунов - обладатель роскошной черной бороды, закрывающей едва ли не всю его грудной клетку - не допущен к матчам в новом сезоне, сообщает «Интерфакс».

Старший тренер клуба Тохир Муминов заявил, что руководство команды не имеет претензий к Турсунову, в том числе по поводу его внешности. "Однако из-за внешности у него есть проблемы с МВД. И пока он не решил вопрос своей бороды, его отсутствие отрицательно сказывается на игре команды. Он один из универсальных игроков команды, который может справляться как в оборонительной линии, так и в нападении" - сказал тренер.

Между тем сам Турсунов заявил, что если перед ним будет стоять выбор - борода или футбол, он сделает его в пользу растительности на лице: "Потому что футбол - это мирское, а мы должны думать о вечном. Ношение бороды - один из важных суннатов пророка Мухаммада".

ИГ

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