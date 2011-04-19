Первый дивизион, 4-й тур: результаты матчей

Состоялись матчи 4-го тура в первом дивизионе чемпионата России по футболу. Сообщаем их результаты.
СКА-Энергия – Черноморец – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Луценко (71).
Луч-Энергия – Жемчужина – 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – Вьештица (57).
Балтика – Динамо Брянск – 0:0 (0:0, 0:0)
Мордовия – Нижний Новгород – 3:1 (1:0, 2:1)
Голы: 1:0 – Мулдаров (21), 2:0 – Мулдаров (50), 3:0 – Рыжов (82), 3:1 – Коровушкин (90).
КАМАЗ – Торпедо Владимир – 3:0 (0:0, 3:0)
Голы: 1:0 – Коронов (55, пенальти), 2:0 – Коронов (74, пенальти), 3:0 – Кобялко (88).
Алания – Сибирь – 1:1 (1:1, 0:0)
Голы: 1:0 – Бикмаев (3, пенальти), 1:1 – Акимов (45, пенальти).
Волгарь-Газпром – Енисей – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Тузовский (88).
Факел – Урал – 0:0 (0:0, 0:0)
ФК Химки – Газовик – 2:1 (0:1, 2:0)
Голы: 0:1 – Прокофьев (3), 1:1 – Шумейко (76), 2:1 – Данишевский (90).
Торпедо – Шинник – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Коновалов (82).
Лидируют «Алания» и «Мордовия» - по 10 очков.