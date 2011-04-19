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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Фанаты "Спартака" не поддержали отставку Карпина

, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

"Фратрия", крупнейшее организованное объединение болельщиков московского "Спартака", считает неразумной отставку главного тренера команды Валерия Карпина, сообщает сайт группировки.

В понедельник совет директоров "Спартака" принял отставку Карпина с поста главного тренера, оставив его на должности генерального директора. После пяти туров премьер-лиги девятикратные чемпионы России занимают последнее место в турнирной таблице.

"Мы считаем, что в нынешней ситуации увольнение главного тренера - необдуманный шаг, - говорится в заявлении. - На данный момент альтернативной кандидатуры Валерию Карпину на пост главного тренера ФК "Спартак", которая смогла бы заставить наших "кудесников мяча" профессионально относиться к своей работе, нет!"

Наиболее реальной кандидатурой на освободившееся место считается бывший наставник московского "Динамо" Андрей Кобелев. "Вызывают изумление слухи о привлечении к работе в качестве главного тренера в нашем великом клубе "истинного динамовца" Кобелева!", - отмечается в связи с этим на сайте.

ИГ

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