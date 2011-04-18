Андрей Кобелев провел переговоры с боссом «Спартака» Федуном

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18 апреля 2011, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев приезжал сегодня в офис компании ИФД «Капиталъ», председателем совета директоров которого является Леонид Федун, и провел с владельцем «Спартака» встречу. Она продлилась около часа, сообщает Sports.ru со ссылкой на надежный источник в ИФД «Капиталъ».



Вероятно. Кобелев рассматривается как кандидат на замещение должности главного тренера «Спартака» вместо ушедшего в отставку Валерия Карпина.