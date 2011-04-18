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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Новый тренер "Спартака" будет назван в ближайшие два дня

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Имя нового главного тренера ФК "Спартак" (Москва) станет известно в течение ближайших двух дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров клуба Леонида Федуна.

В понедельник было объявлено, что совет директоров принял отставку Валерия Карпина с поста главного тренера. "Во вторник-среду мы объявим, - сказал Федун. - Переговорами с новым тренером я занимаюсь лично. Конечно, ни в чем нельзя быть уверенным на 100 процентов, но я надеюсь, что все получится".

ИГ

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