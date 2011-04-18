//Спорт : Футбол

18 апреля 2011, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Имя нового главного тренера ФК "Спартак" (Москва) станет известно в течение ближайших двух дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров клуба Леонида Федуна.



В понедельник было объявлено, что совет директоров принял отставку Валерия Карпина с поста главного тренера. "Во вторник-среду мы объявим, - сказал Федун. - Переговорами с новым тренером я занимаюсь лично. Конечно, ни в чем нельзя быть уверенным на 100 процентов, но я надеюсь, что все получится".