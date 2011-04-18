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18 апреля 2011, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Карпин подал в отставку с поста главного тренера московского "Спартака", сохранив за собой должность генерального директора, сообщает в понедельник официальный сайт футбольного клуба.



"Сегодня утром состоялся совет директоров клуба, который мою просьбу удовлетворил", - заявил в Карпин, добавив, что готов был покинуть и пост гендиректора "Спартака", но "совет директоров данный вопрос даже не рассматривал".