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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Карпин покинул пост главного тренера "Спартака"

, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Карпин подал в отставку с поста главного тренера московского "Спартака", сохранив за собой должность генерального директора, сообщает в понедельник официальный сайт футбольного клуба.

"Сегодня утром состоялся совет директоров клуба, который мою просьбу удовлетворил", - заявил в Карпин, добавив, что готов был покинуть и пост гендиректора "Спартака", но "совет директоров данный вопрос даже не рассматривал".

ИГ

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