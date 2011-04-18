Чемпионат России: положение команд после 5-го тура

//Спорт : Футбол

18 апреля 2011, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Публикуем таблицу чемпионата России по футболу после матчей 5-го тура, сыгранных в субботу и воскресенье.



Матчи Очки

1 ЦСКА 4 10

2 Зенит 5 10

3 Волга 5 9

4 Кубань 5 9

5 Краснодар 5 9

6 Анжи 5 8

7 Локомотив 5 7

8 Рубин 5 7

9 Динамо 5 7

10 Спартак Нч 4 5

11 Терек 5 5

12 Крылья С 4 5

13 Ростов 5 4

14 Амкар 5 4

15 Спартак М 5 4

16 Томь 4 1