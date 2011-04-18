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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Чемпионат России: положение команд после 5-го тура

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Публикуем таблицу чемпионата России по футболу после матчей 5-го тура, сыгранных в субботу и воскресенье.

                  Матчи   Очки
1    ЦСКА         4    10
2    Зенит         5    10
3    Волга         5    9
4    Кубань       5    9
5    Краснодар  5    9
6    Анжи          5    8
7    Локомотив  5    7
8    Рубин         5    7
9    Динамо       5    7
10  Спартак Нч 4    5
11  Терек         5    5
12  Крылья С     4    5
13  Ростов         5    4
14  Амкар         5    4
15  Спартак М   5    4
16  Томь           4    1

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