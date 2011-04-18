Публикуем таблицу чемпионата России по футболу после матчей 5-го тура, сыгранных в субботу и воскресенье.
Матчи Очки
1 ЦСКА 4 10
2 Зенит 5 10
3 Волга 5 9
4 Кубань 5 9
5 Краснодар 5 9
6 Анжи 5 8
7 Локомотив 5 7
8 Рубин 5 7
9 Динамо 5 7
10 Спартак Нч 4 5
11 Терек 5 5
12 Крылья С 4 5
13 Ростов 5 4
14 Амкар 5 4
15 Спартак М 5 4
16 Томь 4 1
Чемпионат России: положение команд после 5-го тура
18 апреля 2011, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Публикуем таблицу чемпионата России по футболу после матчей 5-го тура, сыгранных в субботу и воскресенье.