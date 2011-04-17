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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Чемпионат России по футболу: результаты 5-го тура

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

Приводим результаты игр 5-го тура чемпионата России по футболу. Остался несыгранным только матч «Спартак-Нальчик» – «Томь», который намечен на понедельник. Лидируют ЦСКА и «Зенит», у которых по 10 очков, причем у армейцев сыграно на матч меньше.

Крылья Советов – Краснодар – 0:0 (0:0, 0:0)
Кубань – Ростов – 2:0 (2:0, 0:0)
Голы: 1:0 – Л. Траоре (9),  2:0 – Зелао (35).
Терек – Динамо – 0:0 (0:0, 0:0)
Амкар – Зенит – 1:3 (0:2, 1:1)
Голы: 0:1 – Ионов (20),  0:2 – Данни (24),  0:3 – Бухаров (80),  1:3 – Михалев (90).
Локомотив – Волга – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Оздоев (82).
ЦСКА – Рубин – 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Гонсалес (27),  2:0 – Думбия (50).
Анжи – Спартак – 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: 0:1 – Д.Комбаров (6),  1:1 – Голенда (29),  2:1 – Ангбва (75).

ИГ

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