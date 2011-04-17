Чемпионат России по футболу: результаты 5-го тура

//Спорт : Футбол

17 апреля 2011, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

Приводим результаты игр 5-го тура чемпионата России по футболу. Остался несыгранным только матч «Спартак-Нальчик» – «Томь», который намечен на понедельник. Лидируют ЦСКА и «Зенит», у которых по 10 очков, причем у армейцев сыграно на матч меньше.



Крылья Советов – Краснодар – 0:0 (0:0, 0:0)

Кубань – Ростов – 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – Л. Траоре (9), 2:0 – Зелао (35).

Терек – Динамо – 0:0 (0:0, 0:0)

Амкар – Зенит – 1:3 (0:2, 1:1)

Голы: 0:1 – Ионов (20), 0:2 – Данни (24), 0:3 – Бухаров (80), 1:3 – Михалев (90).

Локомотив – Волга – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Оздоев (82).

ЦСКА – Рубин – 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес (27), 2:0 – Думбия (50).

Анжи – Спартак – 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – Д.Комбаров (6), 1:1 – Голенда (29), 2:1 – Ангбва (75).