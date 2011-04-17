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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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ЧР по футболу. "Анжи" - "Спартак" – 2:1 (ВИДЕО)

, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты московского "Спартака" проиграли махачкалинскому "Анжи" в выездном матче 5-го тура чемпионата России со счетом 1:2.

"Спартак" повел в счете после того, как Дмитрий Комбаров забил гол в ближний угол ворот Нукри Ревишвили уже на 6-й минуте. Удержать преимущество москвичи не смогли: сначала Ян Голенда сравнял счет (29-я минута), а затем победу своему клубу принес Бенуа Ангвба (75).

Красно-белые находятся на предпоследнем месте турнирной таблицы с 4 очками. "Анжи" набрал 8 баллов и разместился в середине турнирной таблицы.

ИГ

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