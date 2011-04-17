//Спорт : Футбол

17 апреля 2011, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Московский ЦСКА добился победы над казанским "Рубином" в домашнем матче 5-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:0.



На 27-й минуте после удара хавбека армейцев Марка Гонсалеса, рикошета от защитника "Рубина" Романа Шаронова и ошибки вратаря Сергея Рыжикова счет был открыт. После перерыва армейцы решили сразу снять вопрос о победителе и забили уже через четыре минуты после начала второго тайма. Голом отметился Сейду Думбия.



ЦСКА делит лидерство в чемпионате с питерским "Зенитом" (по 10 очков), при этом армейцы имеют игру в запасе. "Рубин" (7 очков) занимает шестое место.