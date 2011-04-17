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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Чемпионат России по футболу. ЦСКА - "Рубин" – 2:0 (ВИДЕО)

, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Московский ЦСКА добился победы над казанским "Рубином" в домашнем матче 5-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:0.

На 27-й минуте после удара хавбека армейцев Марка Гонсалеса, рикошета от защитника "Рубина" Романа Шаронова и ошибки вратаря Сергея Рыжикова счет был открыт. После перерыва армейцы решили сразу снять вопрос о победителе и забили уже через четыре минуты после начала второго тайма. Голом отметился Сейду Думбия.

ЦСКА делит лидерство в чемпионате с питерским "Зенитом" (по 10 очков), при этом армейцы имеют игру в запасе. "Рубин" (7 очков) занимает шестое место.

ИГ

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