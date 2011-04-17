Гуллит недоволен тем, что болельщики «Терека» освистали его «сексуальный» футбол

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17 апреля 2011, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Матч "Терека" и "Динамо" в Грозном в рамках 5-го тура чемпионата России завершился нулевой ничьей. Главный тренер хозяев Руд Гуллит после матча похвалил свою команду за игру в первом тайме, а вот болельщикам сделал замечание.



«Я думаю, был хороший матч, мы здорово играли в первом тайме, – приводит слова голландца официальный сайт "Терека". - У нас были хорошие моменты, например, у Кацаева. К сожалению, ему не удалось забить. Также хочу отметить, что, когда в конце первого тайма мы хорошо контролировали мяч и искали свободные зоны, зрители начали свистеть. Я этого просто не понимаю, я разочарован, команда разочарована. Нам нужна полная поддержка болельщиков, особенно когда мы играем в такой хороший футбол. Надеюсь, в будущем этого больше не будет».