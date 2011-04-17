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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Чемпионат России по футболу. «Амкар» - «Зенит» - 1:3 (ВИДЕО)

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Петербургский "Зенит" взял верх над пермским "Амкаром" в выездном матче 5-го тура чемпионата России по футболу (3:1) и возглавил турнирную таблицу первенства.

Зенитовцы забили дважды уже к 25-й минуте игры. На 20-й минуте Александр Кержаков подобрал мяч на левом фланге, добежал практически до лицевой линии и в борьбе с защитником сделал выверенную передачу на подключившегося в атаку Алексея Ионова, который с близкого расстояния поразил ворота Василия Хомутовского.

Второй гол на 24-й минуте стал результатом индивидуальных действий Данни. Во втором тайме гости смогли отличиться и в третий раз. Александр Бухаров на 80-й минуте вписал свою фамилию на табло. На 3-й добавленной минуте окончательный счет матча установил вышедший на замену нападающий "Амкара" Илья Михалев.

"Зенит" набрал 10 очков и вышел на первое место в чемпионате после пяти матчей.

ИГ

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