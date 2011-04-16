Чемпионат России, 5-й тур: расписание матчей и трансляций

//Спорт : Футбол

16 апреля 2011, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Приводим расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с субботы по понедельник. По итогам первых четырех туров турнирную таблицу возглавляет нижегородская «Волга», у которой в активе 9 очков.



16 апреля, суббота

НТВ Плюс Наш футбол:

Кр. Советов - Краснодар 14.00

Кубань - Ростов 16.15

Терек - Динамо 18.30



17 апреля, воскресенье

НТВ Плюс Наш футбол:

Амкар - Зенит 12.15

Локомотив - Волга 14.30

ЦСКА - Рубин 16.45

Анжи - Спартак 19.30

Россия 2:

Локомотив – Волга 14.30

ЦСКА - Рубин 16.45

HD Спорт:

Локомотив – Волга 14.30

ЦСКА - Рубин 16.45

НТВ Плюс Спорт Плюс:

Анжи - Спартак 19.30



18 апреля, понедельник

НТВ Плюс Наш футбол:

Спартак Нч – Томь 17.00

НТВ Плюс Спорт Плюс:

Спартак Нч – Томь 17.00