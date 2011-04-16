Приводим расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с субботы по понедельник. По итогам первых четырех туров турнирную таблицу возглавляет нижегородская «Волга», у которой в активе 9 очков.
16 апреля, суббота
НТВ Плюс Наш футбол:
Кр. Советов - Краснодар 14.00
Кубань - Ростов 16.15
Терек - Динамо 18.30
17 апреля, воскресенье
НТВ Плюс Наш футбол:
Амкар - Зенит 12.15
Локомотив - Волга 14.30
ЦСКА - Рубин 16.45
Анжи - Спартак 19.30
Россия 2:
Локомотив – Волга 14.30
ЦСКА - Рубин 16.45
HD Спорт:
Локомотив – Волга 14.30
ЦСКА - Рубин 16.45
НТВ Плюс Спорт Плюс:
Анжи - Спартак 19.30
18 апреля, понедельник
НТВ Плюс Наш футбол:
Спартак Нч – Томь 17.00
НТВ Плюс Спорт Плюс:
Спартак Нч – Томь 17.00
Чемпионат России, 5-й тур: расписание матчей и трансляций
16 апреля 2011, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с субботы по понедельник. По итогам первых четырех туров турнирную таблицу возглавляет нижегородская «Волга», у которой в активе 9 очков.