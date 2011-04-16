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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Чемпионат России, 5-й тур: расписание матчей и трансляций

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Приводим расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с субботы по понедельник. По итогам первых четырех туров турнирную таблицу возглавляет нижегородская «Волга», у которой в активе 9 очков.

16 апреля, суббота
НТВ Плюс Наш футбол:     
Кр. Советов - Краснодар    14.00
Кубань - Ростов    16.15
Терек - Динамо    18.30

17 апреля, воскресенье
НТВ Плюс Наш футбол:     
Амкар - Зенит    12.15
Локомотив - Волга    14.30
ЦСКА - Рубин    16.45
Анжи - Спартак    19.30
Россия 2:     
Локомотив – Волга 14.30
ЦСКА - Рубин    16.45
HD Спорт:     
Локомотив – Волга 14.30
ЦСКА - Рубин    16.45
НТВ Плюс Спорт Плюс:     
Анжи - Спартак    19.30

18 апреля, понедельник
НТВ Плюс Наш футбол:     
Спартак Нч – Томь 17.00
НТВ Плюс Спорт Плюс:     
Спартак Нч – Томь 17.00

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