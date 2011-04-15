Лига Европы. «Твенте» - «Вильярреал» - 1:3 (ВИДЕО)

//Спорт : Футбол

15 апреля 2011, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

Испанский "Вильярреал" завоевал путевку в полуфинальную стадию футбольной Лиги Европы по сумме четвертьфинальных встреч с «Твенте».

Испанцы в первой игре на своем поле крупно выиграли у команды из Нидерландов - "Твенте" (5:1). В ответной встрече голландцы открыли счет (Эмир Байрами, 32), но исход матча был предрешен на 59-й минуте. Игрок хозяев Дуайт Тиендалли был удален с поля, а Джузеппе Росси (60) реализовал пенальти - 1:1. Затем гости еще дважды использовали численное преимущество - Марко Рубен (83) отличился со второго назначенного 11-метрового удара, а подвел итог матчу Рубен Кани (89) - 1:3.