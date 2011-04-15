Лига Европы. ПСВ – «Бенфика» - 2:2 (ВИДЕО)

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15 апреля 2011, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Португальская "Бенфика" завоевала путевку в полуфинальную стадию футбольной Лиги Европы по сумме четвертьфинальных встреч с ПСВ.

Португальцы после крупной домашней победы над "Твенте" (4:1) по ходу ответной встречи в Голландии уступали ПСВ "Эйндховен" со счетом 0:2. Мячи в ворота гостей забили Балаш Джуджак (на 17-й минуте) и Джермейн Ленс (25). Однако на исходе первого тайма Луизао (45) сократил разрыв, а во второй половине игры Оскар Кардосо (63) с пенальти сравнял счет, сняв все вопросы о полуфиналисте турнира.