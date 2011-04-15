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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Карпин: «Возможно, я сошел с ума, но за команду мне не стыдно»

15 апреля 2011, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Порту» (2:5) отметил позитивные моменты в игре своей команды.

«Сегодня было больше позитивных моментов, чем негативных. Намного больше. Мы создали моментов 15 для взятия ворот... Мы создавали, они забивали. По сегодняшней игре у меня ни к кому претензий нет. Возможно, я сошел с ума, но за команду сегодня мне не стыдно», - сказал Карпин в эфире «НТВ-Плюс».

ИГ

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