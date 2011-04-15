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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Дзюба: «Поражение с общим счетом 3:10 – это слишком грустно»

15 апреля 2011, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Форвард «Спартака» Артем Дзюба прокомментировал исход ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Порту» (2:5, первая встреча – 1:5).

«Поражение с общим счетом 3:10 – это слишком грустно. Однако есть и положительные моменты: играя с «Порту», мы все-таки поняли, что и такой мощной команде можно найти противоядие, кроме того, мы единственная российская команда, которая в этом розыгрыше прошла так далеко. Что же касается сегодняшней игры, то в наши ворота залетело все, что только может», - приводит слова Дзюбы Sportbox.ru.

ИГ

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