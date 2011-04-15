Лига Европы. «Спартак» - «Порту» - 2:5 (ВИДЕО)

//Спорт : Футбол

15 апреля 2011, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты московского "Спартака" проиграли дома португальскому "Порту" второй матч четвертьфинала Лиги Европы с крупным счетом 2:5.

Поражение с крупным счетом в Порту (1:5) обязывало "Спартак" идти вперед, чтобы отыграть четыре мяча. Футболисты столичной команды пытались демонстрировать быстрый и искрометный футбол, что приводило к большому количеству ошибок в передачах. Одной из них воспользовались игроки португальской команды, похоронив на 28-й минуте матча последние надежды "Спартака" на положительный исход противостояния. Халк обокрал в центральном круге защитников "Спартака" и реализовал выход один на один с Андреем Диканем.

Футболисты португальской команды продолжали издеваться над обороной "Спартака", эффективно используя ошибки защитников. На второй добавленной к первому тайму минуте гол после подачи углового головой забил Кристиан Родригес. На 47-й минуте Диканя огорчил Фреди Гуарин, оказавшийся первым на мяче, который отскочил от голкипера "красно-белых" после удара Фалькао. Один из главных бомбардиров "Порту" не ушел с поля без забитого мяча. Четвертый гол португальцы забили с углового, когда Фалькао воспользовался скидкой Родригеса. В концовке матча Рубен Микаэль огорчил Диканя в пятый раз за игру.

Дзюба и Ари несколько скрасили крупное поражение двумя красивыми голами. Россиянин отличился после сольного прохода, продемонстрировав чудеса дриблинга. На 72-й минуте шанс порадовать болельщиков выпал вышедшему на замену Ари, который его не упустил, поразив ворота Элтона с паса Дзюбы.