20 фанатов «Спартака» задержаны до начала матча с «Порту» в Лужниках

//Спорт : Футбол

14 апреля 2011, 22:49 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Столичные полицейские задержали 20 футбольных фанатов перед началом матча между столичным «Спартаком» и португальским «Порту».

На матч в Лужники собралось 16 тысяч зрителей, утверждает руководитель оперативного штаба по обеспечению безопасности, заместитель начальника МОБ ГУВД Москвы, командир столичного ОМОН Вячеслав Хаустов.

Для обеспечения безопасности во время матча задействованы более 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов и почти 400 бойцов столичного ОМОН.