20 фанатов «Спартака» задержаны до начала матча с «Порту» в Лужниках
14 апреля 2011, 22:49 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Столичные полицейские задержали 20 футбольных фанатов перед началом матча между столичным «Спартаком» и португальским «Порту».
На матч в Лужники собралось 16 тысяч зрителей, утверждает руководитель оперативного штаба по обеспечению безопасности, заместитель начальника МОБ ГУВД Москвы, командир столичного ОМОН Вячеслав Хаустов.
Для обеспечения безопасности во время матча задействованы более 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов и почти 400 бойцов столичного ОМОН.
ЕГ