"Зениту" засчитано техническое поражение 0:3 в матче с ЦСКА

//Спорт : Футбол

14 апреля 2011, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал питерскому "Зениту" техническое поражение 0:3 за нарушение регламента в матче чемпионата России против столичного ЦСКА и обязал действующего чемпиона России оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

"Зенит" не включил на матче с ЦСКА в рамках четвертого тура первенства страны в заявку российского футболиста не старше 1990 года рождения. Самым молодым российским игроком "сине-бело-голубых" был полузащитник Алексей Ионов, родившийся в 1989 году. Такое нарушение регламента раньше каралось только штрафом, но в новой редакции регламента в качестве наказания прописано также и техническое поражение.

После пересчета очков и разницы забитых и пропущенных мячей питерский клуб опустился на 5 строчку в таблице и имеет в своем активе 7 баллов (при разнице мячей 5:5), армейцы поднялись на третье место с 7 очками (разница мячей 6:1).