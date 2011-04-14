Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

"Зениту" засчитано техническое поражение 0:3 в матче с ЦСКА

14 апреля 2011, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал питерскому "Зениту" техническое поражение 0:3 за нарушение регламента в матче чемпионата России против столичного ЦСКА и обязал действующего чемпиона России оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

"Зенит" не включил на матче с ЦСКА в рамках четвертого тура первенства страны в заявку российского футболиста не старше 1990 года рождения. Самым молодым российским игроком "сине-бело-голубых" был полузащитник Алексей Ионов, родившийся в 1989 году. Такое нарушение регламента раньше каралось только штрафом, но в новой редакции регламента в качестве наказания прописано также и техническое поражение.

После пересчета очков и разницы забитых и пропущенных мячей питерский клуб опустился на 5 строчку в таблице и имеет в своем активе 7 баллов (при разнице мячей 5:5), армейцы поднялись на третье место с 7 очками (разница мячей 6:1).

ИГ

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…