Сегодня «Спартак» сыграет в Лужниках с «Порту» (прямой эфир на НТВ – в 20.45)

//Спорт : Футбол

14 апреля 2011, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Московский "Спартак" проведет сегодня, по видимому, последнюю свою игру в еврокубках в сезоне-2010/11. После разгромного поражения 1:5 в первой встрече 1/4 финала Лиги Европы на выезде от "Порту" ответная игра в Москве будет носить формальный характер. Единственное, на что могут рассчитывать болельщики "красно-белых", так это на то, что "Спартаку" удастся напоследок "хлопнуть дверью", обыграв титулованного соперника в московском матче.

Для продолжения борьбы в турнире команде Валерия Карпина необходимо забивать португальцем на своем поле не менее четырех мячей. Тренер "красно-белых" понимает, что сделать это практически невозможно, но ждет от своих футболистов полной самоотдачи и победы в Лужниках.

Матч "Спартак" - "Порту" пройдет на поле "Лужников". Работать на игре будет венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Встреча начнется в 21.00 мск. Прямой эфир на НТВ – в 20.45.