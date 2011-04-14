Лига чемпионов. «Тоттенхэм» - «Реал» – 0:1 (ВИДЕО)

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14 апреля 2011, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Мадридский "Реал" завоевал путевку в полуфинал футбольной Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью переиграла в ответном матче 1/4 финала в Лондоне "Тоттенхэм" со счетом 1:0.

Победный гол забил Криштиану Роналду на 50-й минуте. Россиянин Роман Павлюченко отыграл в составе английской команды весь матч целиком. В первом матче в Мадриде "Реал" разгромил команду Гарри Рэднаппа со счетом 4:0. Соперником "Реала" в 1/2 финала станет испанская "Барселона".