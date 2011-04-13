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//Спорт Футбол

Лига чемпионов. "Шахтер" – "Барселона" - 0:1 (ВИДЕО)

13 апреля 2011, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Испанская "Барселона" после разгрома донецкого "Шахтера" в первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов одержала победу и в ответном поединке.

Первая встреча, которая состоялась неделю назад в Барселоне, завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:1. И, тем не менее, наставник сине-гранатовых Хосеп Гвардиола решил выставить на матч в Донецке, который прошел во вторник, основной состав. В итоге "Барса" одержала победу с минимальным счетом 1:0, единственный мяч на 43-й минуте забил Лионель Месси.

Счет по сумме двух матчей стал 6:1 в пользу каталонского клуба, который и вышел в полуфинал ЛЧ.

В полуфинале Лиги чемпионов "Барса" сыграет либо с мадридским "Реалом", либо с английским "Тоттенхэмом". Первая игра между этими командами, которая прошла в Мадриде, завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

ИГ

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