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Лига чемпионов. "Манчестер Юнайтед" - "Челси" – 2:1 (ВИДЕО)

13 апреля 2011, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

"Манчестер Юнайтед" пробился в полуфинал футбольной Лиги чемпионов после того, как в четвертьфинале по сумме двух матчей обыграл "Челси".

Ответный матч, который прошел в Манчестере на "Олд Траффорд", завершился победой хозяев со счетом 2:1. Первый гол на 43-й минуте провел Хавьер Эрнандес. На 70-й минуте с поля был удален игрок "Челси" Рамирес за вторую желтую карточку. Тем не менее, лондонцам удалось сравнять счет усилиями Дидье Дрогба (77-я минута) и возродить интригу в матче, но ее быстро убил Пак Чжи Сун, который в первой же атаке манкунианцев после пропущенного гола поразил ворота Петра Чеха (77-я минута).

В первом матче, который состоялся в Лондоне 6 апреля, "Манчестер" выиграл со счетом 1:0.

В полуфинале Лиги чемпионов "МЮ" сыграет либо с немецким "Шальке", либо с действующим чемпионом турнира миланским "Интером". В первом матче, который прошел в Италии, сенсационную победу одержали гельзенкирхенцы - 5:2.

ИГ

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