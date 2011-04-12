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//Спорт Футбол

«Зенит» примет техническое поражение в матче с ЦСКА как должное

12 апреля 2011, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Президент «Зенита» Александр Дюков прокомментировал нарушение регламента, допущенное его клубом в матче чемпионата России с ЦСКА.

 «Лично мне ситуация с нарушением регламента стала известна лишь минут за десять до окончания матча. Конечно, я знал о существовании в регламенте чемпионата России пункта о наказании за отсутствие в заявке молодого доморощенного футболиста. Но, как мне было известно, это нарушение влечет за собой только штрафные санкции.

Мы находимся не в той ситуации, чтобы обсуждать правоту или неправоту пункта регламента. Совершили ошибку и не собираемся возлагать вину на кого-то постороннего. Готовы понести то наказание, которое прописано в регламенте, – штраф и, по всей вероятности, техническое поражение.

Ошибку совершил клуб. Кто именно – наш внутренний вопрос. Сделаем из произошедшего правильные выводы.

В том решении, которое принял Спаллетти, была своя логика. Но если она была некорректна по отношению к регламенту – значит, мы должны понести за это соответствующее наказание», – цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

ИГ

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