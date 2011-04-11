Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Скоропостижно скончался экс-игрок "Спартака" Русяев

11 апреля 2011, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Русяев скончался в воскресенье после продолжительной болезни на 47-м году жизни, сообщает пресс-служба красно-белых.

Русяев так и не смог оправиться от последствий инсульта, перенесенного в 2005 году, в результате которого у него была парализована левая сторона тела. Он умер в воскресенье дома.

Михаил Русяев родился в 1964 году. Начал играть в футбол в "Спартаке", входил в состав молодежной и юношеской сборных СССР. Также он выступал за московский "Локомотив", немецкие "Алеманию", "Ольденбург", "Теннис-Боруссия" и "Карл Цейсс". По завершении карьеры работал в мини-футбольном клубе "Норильский Никель", а также в футбольном "Торпедо-ЗИЛ".

ИГ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан