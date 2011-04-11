//Спорт : Футбол

11 апреля 2011, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Русяев скончался в воскресенье после продолжительной болезни на 47-м году жизни, сообщает пресс-служба красно-белых.



Русяев так и не смог оправиться от последствий инсульта, перенесенного в 2005 году, в результате которого у него была парализована левая сторона тела. Он умер в воскресенье дома.



Михаил Русяев родился в 1964 году. Начал играть в футбол в "Спартаке", входил в состав молодежной и юношеской сборных СССР. Также он выступал за московский "Локомотив", немецкие "Алеманию", "Ольденбург", "Теннис-Боруссия" и "Карл Цейсс". По завершении карьеры работал в мини-футбольном клубе "Норильский Никель", а также в футбольном "Торпедо-ЗИЛ".