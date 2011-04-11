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11 апреля 2011, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Донецкий "Шахтер" будет пытаться завоевать путевку в полуфинал футбольной Лиги чемпионов, несмотря на поражение от "Барселоны" в первом четвертьфинальном матче со счетом 1:5, заявил нападающий "горняков" Луис Адриано, передает Sport.es.



Ответный четвертьфинальный поединок состоится в Донецке во вторник. Для "Шахтера" попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов уже стало наивысшим достижением в истории.



"Если "Барселона" победила нас со счетом 5:1 дома, то почему мы не можем обыграть их 4:0? Мы забили три безответных мяча "Роме" в 1/8 финала, а сейчас нам нужно всего на один больше. У нас есть еще 90 минут, поэтому все игроки убеждены, что мы имеем шанс на выход в полуфинал", - заявил Адриано.



По его словам, "Шахтер" создал много голевых моментов в первом матче и провел в целом неплохой матч. "Нам не повезло, что мы сумели отличиться лишь один раз, "Барселона" действовала более эффективно. Результат нельзя изменить, поэтому мы жаждем ответить домашней победой", - добавил форвард.



Встреча на "Донбасс Арене" состоится во вторник и начнется в 22.45 мск.