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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Вагнер Лав встретится с Гинером, чтобы добиться отъезда на родину

11 апреля 2011, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Лучший бомбардир ЦСКА последних лет Вагнер Лав в понедельник обсудит свое будущее с президентом клуба Евгением Гинером, сообщает бразильское издание Futebol Interior.

Вагнер, вернувшийся в Москву после двухнедельного отпуска в Бразилии, обсудит с Гинером свой возможный переезд на родину, где планирует выступать за "Фламенго". У него возникли проблемы в семейной жизни.

"Вагнер хочет заявить о своем намерении вернуться в Бразилию и рассказать о проблемах, которые он испытывает в России, после этого президент ЦСКА примет решение. Пока у нас нет никакой договоренности с "Фламенго", - рассказал агент Вагнера Эвандро Феррейра.

Контракт 26-летнего бразильского нападающего с ЦСКА рассчитан до 2014 года. За армейцев форвард выступает с 2004 года. За это время он провел 134 матча и забил 70 голов.

ИГ

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